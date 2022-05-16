У росії незадоволені тим, що Казахстан відмовляється допомагати агресору у війні з Україною.

Про це заявив військовий експерт Агіль Рустамзаде.

"Щодо Казахстану у рф зараз жорстка позиція. Це відбувається у пропагандистів і в профільних ЗМІ. Це пов'язано по позиції Казахстану по війні в Україні. Можливо є ще якісь деталі, які ми не знаємо.

Можливо справа в тому, що росія як у союзника ОДКБ попросила частину зброї. У мене немає фактажу, це мої припущення - росії доводиться відкривати радянські склади", - зазначив експерт.

Зазначимо, що сьогодні генсек ОДКБ заявив, що країни-партнери не братимуть участі в російсько-українській війні. Тобто організація, створена для росіян і за їхні гроші, відмовляється допомагати росії.

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