Через загрозу повної втрати своїх військ в Україні росія може пропустити удар по своїх військових об'єктах.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"У гентштабі рф зріла думка про те, що варто відмовитися від другої хвилі наступу і зберегти хоча б якусь частину збройнийх сил в боєздатному стані. Не вбивати повністю війська тому що є інші загрози, які можуть виникнути на сьогоднішній день. І там згадувалися таліби - одна з ймовірних загроз для росії.

Або їм доведеться відступати з південних кордонів, або їм доведеться захищати країни ОДКБ або ті країни, які взялися захищати. Той ж Таджикистан, де стоїть російська база - сьогодні ця база воює в Україні. Тобто там нікого немає на кордоні: заходь - не хочу. І країни дуже нервують. Але путін відмовився і сказав, що є пріоритет і вони повинні його виконати до кінця.

Також у них величезна проблема на Курильських островах, де вперше за 30 років Японія проводить навчання з висадкою десанту, протидесантної операції, - утверждает Жданов.

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