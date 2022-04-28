Два військові вертольоти зіткнулися в Саратовській області Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело. Кадри з місця події публікують у Телеграм-каналах.
Повідомляється, що за попередніми даними, вертольоти були військовими. На момент аварії борт здійснював навчальний політ з селища Соколовий. Надзвичайна подія сталася на території природного парку Кумисна поляна. Борт звалився біля кафе"Лазурне".
У свою чергу, мер Саратова заявив, що здійснював навчальний політ вертоліт "Ансат" впав в Саратові, екіпаж, за попередніми даними, покинув його за допомогою парашутів, один з пілотів знайдений живим.
Представник екстрених служб заявив РІА Новини, що два навчальних вертольоти зіткнулися в повітрі, за попередніми даними, в Саратовській області, обидва пілоти катапультувалися.
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У Телеграм-каналах пишуть, що дві людини загинули і ще одна постраждала при катастрофі військового вертольота в Саратові.
Загинули бортмеханік Артем Бабкін і курсант Сергій Косолапов. Вижив Іван Бульбачкин контужений і знаходиться в шоковому стані, його передали медикам. Попередньо, він встиг зістрибнути з падаючого вертольота з парашутом.
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