На 82-му році життя помер відомий музикант

Помер британський виконавець Кенні Лінч. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter. Зокрема, відомо, що виконавець помер рано вранці, його смерть для ЗМІ підтвердили рідні:

«…Ми будемо дуже сумувати…»,- йдеться в одному з повідомлень.

На момент смерті виконавцеві був 81 рік. Він прославився ще на початку 1960-х років, крім іншого, Лінч запам'ятається публіці мега-хітами свого часу, роботою з легендарними «The Beatles», а також гордою славою одного з перших визнаних у непростий час чорношкірих британських поп-виконавців.

Лінч до останнього гастролював, зокрема з самим Джиммі Тарбаком, з'являвся на шоу ITV. Артист був відданий своїй справі і дуже любив якісну музику, відзначають його рідні.

Нагадаємо також, помер Леонард Голдберг.

Леонард Голдберг був продюсером таких відомих фільмів і серіалів, як «Ангели Чарлі» і «Блакитна кров». Він працював з іменитим ТВ-продюсером і режисером Аароном Спеллінгом. Леонард Голдберг був керівником програм на знаменитому ABC. У Голдберга є своя зірка на Алеї слави в Голлівуді.

Довідка:

Леонард Голдберг (англ. Leonard J. Goldberg) народився в Нью-Йорку 24 січня 1934 року. Був відомим американським режисером кіно і телебачення. У нього була власна виробнича компанія Mandy Films (раніше «Panda Productions»). Він обіймав пост голови з програмування для ABC, і був президентом легендарної 20th Century Fox. Голдберг був виконавчим продюсером серіалу CBS «Blue Bloods».

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