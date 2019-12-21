Публіцист Анатолій Вассерман вважає, що кризова ситуація в Україні завершиться лише після того, як країна увійде до складу Росії

Про це Вассерман написав у своєму блозі.

За його словами, зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни, і за багато років Білорусь змогла знайти спосіб, щоб створити собі забезпеченість без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи.

«Проект Україна давно пора закривати. По-хорошому, його навіть не потрібно було відкривати, але чим швидше він зараз закриється, тим краще буде для всіх, в першу чергу для українців. Замість України з'являться Південно-Західний федеральний округ, Новоросійський Федеральний округ в Росії», - пише Вассерман.

Також він підкреслив, що Україна може заспокоїтися тільки в складі Росії, але поки ще не зрозуміло, в якому форматі, і це доведеться доопрацьовувати після приєднання.

До речі, в Росії розповіли, за якими критеріями Володимир Путін буде вибирати собі наступника.

Своїми міркуваннями на тему того, що буде після завершення цього президентського терміну глави РФ, поділився російський публіцист і телеведучий Анатолій Вассерман. В інтерв'ю РосСМИ він розповів про своє ставлення до ідеї запровадження «довічного президентства» для Путіна.

Вассерман підкреслив, що в будь-якому випадку мова не може йти про нескінченне правління.

«Рано чи пізно в силу біологічних причин Володимир Володимирович виявиться не в змозі виконувати свої нинішні – неймовірно трудомісткі! – обов'язки. Вважаю, він має намір піти від них, поки ще здатний оцінювати діяльність будь-якого наступника і при потребі підказувати того кращі ходи», - вважає провідний.

Він зазначив, що Путін вже випробував таку модель на Дмитру Медведєву, проте, судячи з усього, той не зміг довести свою здатність діяти самостійно.

«Якби той довів свою здатність вірно діяти без підказок навіть у найскладніших обставинах, Володимир Володимирович навряд чи захотів би повернутися в Кремль. Зараз Дмитро Анатолійович діє на посту, де його можливі помилки є кому виправляти. Але чи знайдеться глава уряду, здатний допускати менше помилок – поки невідомо», - підсумував Вассерман.

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