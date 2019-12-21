Нетипова модель підкорила серця мільйонів – не тільки своєю зовнішністю, але і хоробрістю

Померла зірка показів Ріанни Mama Cax

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

Модель Каксмі Брутус померла на 31 році життя. Трагедія сталася в США – всесвітньо відома модель з однією ногою померла в одній з лікарень Нью-Йорка. Як виявилося, Каксмі погано себе відчула, її привезли в лікарню з різями в животі, медикам не вдалося врятувати жінку, через якийсь час – вона померла.

30-річна красуня боролася одразу з декількома формами раку – в 14 років у неї знайшли рак кісток, і пізніше рак легенів. Боротьба дівчини з хворобою була тривалою і болісною – вона втратила тазостегновий суглоб, а незабаром і праву ногу. Незважаючи на такі жахливі події в її житті, через якийсь час вона приїхала в США з Африки. Далі, все склалося найкращим для дівчини з екзотичною зовнішністю чином - вона потрапила в модельний бізнес, робота почалася з 2016 року.

Каксмі Брутус підписала контракти з Jag Models, після – співпрацювати з Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Відомо також, що модель брала участь у показі нижньої білизни Savage x Fenty – марка Ріанни. Тоді зоряна виконавиця акцентувала увагу світової громадськості на неймовірному прикладі хороброї дівчини, що бореться зі страшним захворюванням:

«Королева. Сила. Неймовірна краса… Вона надихнула людей по всьому світу», – написала Ріанна після показу у Twitter.

Нагадаємо також, відома модель Гу Хара опублікувала свій останній пост буквально за лічені години до того, як її знайшли мертвою.

Мертвою знайшли кумира сучасної молоді Гу Хара. Артистка відома як екс-учасниця групи Kara.

Відома красуня померла 23 листопада її знайшли у себе вдома, на момент смерті їй було всього 28 років.

Дівчина залишила свого роду прощального листа в мережі. Артистка написала в своєму Instagram:

«Добраніч»

Фанати не можуть прийти в себе після новин про смерть актриси, багато пишуть, що вона була ще така молода і не впоралася зі своїми душевними проблемами. Напевно, вона страждала, припустили фани, але їй ніхто так і не зумів належним чином допомогти.

Нагадаємо також і про те, що пару місяців тому померла подруга Гу Хара.

Тіло учасниці кей-поп-групи Чхве Чжин Рі, більш відомої як Соллі, знайшли у її будинку неподалік від Сеула.

«Поліція розслідує обставини смерті, однією з імовірних причин називають суїцид. Артистці було 25 років», – йдеться в повідомленні.

Народилася співачка в 1994 році. Дебютувала у складі групи в 2009 під псевдонімом Соллі. Разом з колегами вона випустила чотири альбоми, після чого (у 2015 році) покинула групу і зайнялася акторською кар’єрою.

Чхве Чжин Ри зіграла в таких серіалах: «Для тебе у всьому цвіту», «Персона» і «Готель «Дель Місяць», а також у фільмах «Пірати», «Король моди» і «Справжній».

Нагадаємо, знайдено тіло відомого боксера.

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