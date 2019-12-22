Російські кораблі не зможуть продовжити будівництво трубопроводу "Північний потік-2"



За інформацією S&P, корабель "Фортуна", який міг би продовжити будувати газопровід Путіна, не дозволяється використовувати в територіальних водах Данії.

Данія 30 жовтня видала дозвіл, згідно з яким у кораблів повинна бути система динамічного позиціонування, якої немає у "Фортуни". До того ж, це судно в будь-якому випадку не могло б прокладати більше 1 км трубопроводу на добу.

Російський корабель, який єдиний міг би врятувати ситуацію – "Академік Черський" зараз знаходиться на Далекому Сході, і для прибуття на місце робіт у нього пішло б близько 2 місяців.

У зв'язку з цим Росія змушена шукати альтернативні варіанти для завершення будівництва цієї частини трубопроводу.

Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ.

За його словами, хоч американці й запізнилися з таким кроком, він може принести і прекрастные наслідки для України.

