Помер відомий англійський актор Тоні Бріттон

Зірка драми «Гірке й солодке» помер на 96-му році життя. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації у Twitter.

Актор був одним із старожилів британської кіно-індустрії і прославився завдяки таким відомим картинам, як «День Шакала» (The Day of the Jackal, 1973), «Операція Амстердам» (Operation Amsterdam, 1959), «Гірке й солодке» (The Rough and The Smooth 1959), «Неділя, проклята неділя" (Sunday Bloody Sunday, 1971)» та інші.

Кадр з фільму «Гірке й солодке»

Так військова тематика в кіно була близька колишньому піхотинцві Бріттону – він воював під час Другої світової і працював на авіаційному заводі після війни. Його професійна кар'єра почалася у вже досить зрілому віці, але це не завадило йому стати одним з найбільш затребуваних в свій час виконавців.

Так відомо, що на момент смерті Бріттону було 95 років, коли він відійшов в інший світ, його сім'я і діти зокрема – були з ним. Донька актора Ферн Бріттон написала в мережі:

«Наш батько помер сьогодні рано вранці. Великий актор… спочивай з миром».

