Померла Еллі Вілліс — артистка прославилася на весь світ, завдяки авторській музиці до серіалу «Друзі»

Про це пише Politeka.net з посиланням на Twitter Джеральда МакКлуи.

«I’ll Be There For You» - пісня, яку буквально з перших акордів впізнають шанувальники «Друзів» по всьому світу. Автор пісні до серіалу, померла в переддень Різдва на 73-му році життя.

Артистка відійшла в інший світ ввечері, 24 грудня. Причиною смерті музиканта медики назвали зупинку серця.

Еллі Вілліс народилася в 1947 році в Детройті, США. Її називали "королевою кітчу". Композитор, режисер, продюсер, оператор і актриса - мультиартистка запам'ятається своєю оригінальною манерою поведінки і творчості.

Вілліс була шанована в Голлівуді - ще б пак - дворазовий лауреат "Греммі" (за мюзикл "Квіти лілові полів" і музику до "Поліцейський з Беверлі Хіллз"). Але, безумовно, її найвідомішим творінням залишиться заставка до «Друзів».