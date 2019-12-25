Померла Еллі Вілліс — артистка прославилася на весь світ, завдяки авторській музиці до серіалу «Друзі»
Про це пише Politeka.net з посиланням на Twitter Джеральда МакКлуи.
«I’ll Be There For You» - пісня, яку буквально з перших акордів впізнають шанувальники «Друзів» по всьому світу. Автор пісні до серіалу, померла в переддень Різдва на 73-му році життя.
Артистка відійшла в інший світ ввечері, 24 грудня. Причиною смерті музиканта медики назвали зупинку серця.
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Еллі Вілліс народилася в 1947 році в Детройті, США. Її називали "королевою кітчу". Композитор, режисер, продюсер, оператор і актриса - мультиартистка запам'ятається своєю оригінальною манерою поведінки і творчості.
Вілліс була шанована в Голлівуді - ще б пак - дворазовий лауреат "Греммі" (за мюзикл "Квіти лілові полів" і музику до "Поліцейський з Беверлі Хіллз"). Але, безумовно, її найвідомішим творінням залишиться заставка до «Друзів».