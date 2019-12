Умерла Элли Уиллис — артистка прославилась на весь мир, благодаря авторской музыке к сериалу «Друзья»

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Twitter Джеральда МакКлуи.

«I’ll Be There For You» - песня, которую буквально из первых аккордов узнают поклонники «Друзей» по всему миру. Автор заглавной песни к сериалу, скончалась в канун Рождества на 73-м году жизни.

Артистка отошла в мир иной вечером, 24 декабря. Причиной смерти музыканта медики назвали остановку сердца.

Элли Уиллис родилась в 1947 году в Детройте, США. Ее называли "королевой китча". Композитор, режиссер, продюсер, оператор и актриса – мультиартистка запомнится своей оригинальной манерой поведения и творчества.

Уиллис была почитаема в Голливуде – еще бы - двукратный лауреат "Грэмми" (за мюзикл "Цветы лиловые полей" и музыку к "Полицейскому из Беверли-Хиллз"). Но, безусловно, ее самым известным творением останется заставка к «Друзьям».