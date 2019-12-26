Жириновський робить скандальні заяви, які ніяк не вкладаються в голові у адекватної людини

Одіозний російський політик Володимир Жириновський в черговий раз вразив заявою, яка була наповнена неприкритою загрозою

Жириновський часто роблять скандальні заяви, які вражають своїми цинізмом і єхидством. Крім того, він відомий українофоб і любитель агресивної політики. Цього разу під його гарячу руку потрапила Білорусь.

Так, під час прямого ефіру на каналі РФ «Росія 24» Жириновський закликав владу окупувати Білорусь.

На днях Лукашенко зажадав від Росії знизити ціну на газ і нафту, така заява вивела скандального політика з себе. Він буквально почав погрожувати Білорусі. Крім того, заявив, що захоплення територій Білорусі краще, ніж створювати з нею «Союзну державу»:



«Білорусь хоче за ціною Смоленська? Тоді їм треба стати, як Смоленськ». Він також додав, що після окупації Республіка Білорусь навіть цілим федеральним округом може стати, а не кількома областями Російської Федерації.

Він додав, що позиція його команди - це, щоб Білорусь увійшла до складу РФ і ніяк інакше. Несамовитий Жириновський навіть пообіцяв зберегти мову, якщо цього побажають мешканці Білорусі.

До всього іншого, він навіть висунув план по захопленню Білорусі. На його думку, краще влаштувати все за тим сценарієм, як це було в Криму, тобто шляхом «референдуму».



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