Скандал с фанаткой Путина, которая расцеловала российский поезд в оккупированном Крыму, получил продолжение

В частности, ярая сторонница Кремля объяснила свое поведение в эфире росТВ ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, она захотела поцеловать поезд, поскольку это был "крик души".

"Хочу сказать вам настоящую правду. Почему я начала целовать этот поезд? Это не только мое желание. Это крик души всех нас, севастопольцев. Во-первых, я приношу низкий поклон всем строителям. Поцелуи были посланы рабочим, золотым умам российским, которые создали этого гиганта", – выдала пропагандистский бред фанатка Путина.

Неадекватная женщина в эфире пропагандистского телеканала, поддержавшая оккупацию Крыма, также обратилась к жителям Украины, назвав их "соседями".

"Чтоб вы в наш адрес больше ничего не говорили. Рвите себе нервы. Мы на вас не реагируем. Хихикаем себе. Смотрим на вас и все. Вы для нас – ноль. И мы счастливы, что ушли от вас, запомните", - выдала фанатка Путина.

Подытоживая, пенсионерка также заявила, что целовала поезд в Севастополе, чтобы показать крымскую любовь "обожаемой" РФ. Она также поблагодарила Москву за пенсии.

"Эту железобетонную пуповину никто никогда в мире не разрубит. Мы не дадим больше нами манипулировать. Мы с Россией. Мы – россияне. Это русская земля. Я не работаю, а наслаждаюсь жизнью. У меня корни русские, с Украиной ничего не связывает. Вот выберу время и приеду в Москву", - подытожила неадекватная женщина в эфире росТВ.

Еще не забыли бабулю, которая вчера целовала вагон? Телеканал «Россия 1» отыскал ее и попросил описать свой поступок. Мощная речь получилась pic.twitter.com/L6vEdQLoJO — Лента.ру (@lentaruofficial) December 26, 2019

Ранее мы сообщали о том, что в Севастополе пенсионерка расцеловала поезд, который прибыл из Санкт-Петербурга.

На вокзале женщина также окрестила жителей Севастополя "настоящими россиянами" и выдала пропагандистский бред в стиле Соловьева.

"Многим севастопольцев не понять, мои золотые. Никому не понять, мы как кремний Российской Империи. Так что равняйтесь на нас, любите Россию, не давайте возможности никому ее победить. Только здесь в Севастополе настоящие россияне", - выдала фанатка Путина.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.