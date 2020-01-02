Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров відзначився образливим випадом у бік України

В ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" він поділився своїми неадекватними міркуваннями про те, що в Україні нібито запанував фашизм.

"Доказом" цього він назвав нібито присутність страху перед Російською Федерацією, яке зробило людей у незнайомій йому країні націоналістами.

"Взагалі-то те, що існує в Україні, – все це підходить під визначення фашизму. Не нацизму, тому що, дійсно, нацизм був обтяжений антисемітизмом", - зазначив Шахназаров.

Він порівняв ситуацію в Україні з формою італійського фашизму, в якому нібито антисемітизму не було.

"Але в принципі це була та ж ліберально-буржуазна диктатура, ідеологією якої був крайній націоналізм. Тільки таким шляхом буржуазія може зберегти свою перевагу. І, відповідно, вона надзвичайно боїться Російської Федерації. Тому вона антиросійська, однозначно", – висловився фанат окупаційної політики Кремля про Україну.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Карен Шахназаров, який активно підтримує військову агресію РФ по відношенню до України.

Зокрема, поплічник Володимира Путіна запропонував Україні відмовитися від частини суспільства, інакше наша країна нібито розпадеться.

За словами Шахназарова, Україна повинна нібито відмовитися від проросійськи налаштованої частини свого суспільства, інакше країна розпадеться на кілька частин. А як приклад він навів приклад Франції та Алжиру.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського