Так Скабєєву і Соловйова ще не принижували

Російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров не втримався і висміяв відомих топ-пропагандистів Кремля Володимира Соловйова і Ольгу Скабєєву

Як повідомляє Politeka.net, російський публіцист, режисер і журналіст Олександр Невзоров висміяв пропагандистів, виступаючи в ефірі радіостанції Ехо Москви у передачі "Невзоровські середовища" на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він досить ефектно пожартував над відомими пропагандистами Володимиром Соловйовим та Ольгою Скабєєвою, порівнявши тих з протизаплідними засобами, виготовленими з гуми.

Два пропагандиста Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов постійно лають Україну і Захід, складають небилиці, в також відверто займаються підлабузництвом перед владою Російської Федерації.

Невзоров порівнюючи цих двох пропагандистів заявив, що Соловйову дуже пішли б пупиришки, а Скабєєвій вусики.

"До речі, про телевізори. Також з'ясувалося, що і Соловйову і Скабєєвій тонкий шар гуми дуже пасує. Вони покращали. Причому Соловйов краще виглядає в пупиришках, а Скабєєва з вусиками", - зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що коментуючи щорічну прес-конференцію президента РФ Невзоров розкрив секрет, чому від нього дуже складно домогтися щирості та правди.

"Завжди тішусь, коли інтелігенти кажуть, що чекісти недостатньо відверті; коли вони дорікають чекіста в нещирості. Чекіст в принципі не має ніякого права говорити правду", - пожартував Невзоров.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.