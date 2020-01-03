Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який палко підтримує путінську політику, пригрозив Україні розпадом

Крім того, він зазначив, що наслідки для України будуть ще гірше, якщо вона не відмовиться від проросійських настроїв. Для прикладу любитель Путіна привів Францію, якій довелося відмовитися від Алжиру.

Свої маревні заяви той зробив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1".

Він заявив, що Україні вже давно пора визначатися, яким курсом йти. Шахназаров також звинуватив російських політиків у тому, що вони зробили з України осколок і відштовхнули цю частину територій від себе. Після цього від режисера послідували загрози, а також він поставив Україні кілька цинічних ультиматумів.

"Тепер Україні потрібно насамперед визначатися – або вона робить мононаціональну державу, але тоді вам треба по-доброму відмовитися від тієї частини суспільства, яка не хоче з вами бути, або вам потрібно зберігати багатонаціональний характер з орієнтацією на Росію. Іншого шляху немає!" – зазначив пропутінський режисер.

Режисер також вважає, що Україна нібито ніколи не зможе перебувати в двох векторах розвитку, адже це може закінчитися зникненням всієї країни.

"І там, і тут не можна перебувати. Рано чи пізно вас життя призведе до розділу вже історично. Це буде набагато гірше", – загрозливо підсумував одіозний Шахназаров.

Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського