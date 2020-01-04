Зафіксовано вже четвертий випадок пташиного грипу в регіоні

Про це пише агентство Укрінформ.

Повідомляється, що нові спалахи небезпечного захворювання були зафіксовані в Люблінському і Великопольському воєводстві Польщі.

Сумну інформацію вже підтвердили головні ветеринарні лікарі обох воєводств.

У цілому, на фермах через спалахів підступного грипу загинули понад 40 тисяч птахів.

Що стосується Великопольського воєводства, то вірус був виявлений на фермі, де містилися 65 000 курей. Як заявив ветеренар воєводства Анджей Жарнецький, тепер в регіоні перевірять 31 птахоферму.

В обох районах навколо вогнищ захворювання були організовані 10-кілометрові зони контролю з метою недопущення розповсюдження небезпечного вірусу в сусідні регіони.

Раніше ми повідомляли про те, що небезпечна інфекція дісталася до Одеської області. У минулому році в Одесі було зафіксовано 34 випадки хвороби Лайма.

Згідно офіційної статистики, з початку 2019 року медики зафіксували 34 випадки інфікування хворобою Лайма – кліщового бореллиоза, проти 39 випадків за 2018 рік. Серед дітей до 17 років захворіло 9 осіб, в минулому році – 3 дитини.

«Особливу стурбованість викликає пізніше ураження різних систем і органів організму людини, у зв'язку з пізньою діагностикою. Це призводить до хронічних проявом, тривалої непрацездатності, інвалідизації, - попереджають медики жителів регіону.

За словами лікарів , лише один з десяти чоловік, укушених кліщами, звертається за медичною допомогою. У будь-якому випадку, хвороба лікується під спостереженням протягом 2-х років, щоб хворий міг уникнути ускладнень.

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