Патріарх Московський і всієї Русі Кирило у Різдвяному посланні закликав віруючих відмовитися від комфорту як найвищої цінності

За його словами, «Господь народжується не в царських палатах, а в убогій печері, в останній злиднях. Здавалося б, що може бути гірше вертепу і біднішими ясел для худоби? Але є таке місце – це випалена гріхом пустеля серця людини, віддалився від Бога, спустошеного, поневоленого пристрастями».

Про це повідомляє Politeka з посиланням на росЗМІ.

Слова патріарха дуже швидко знайшли відгук у соцмережах, де блогери відвели душу, звинувативши Кирила в лицемірстві, оскільки давно відомо, що він – людина далеко не бідна.

«Патріарх Кирило закликає росіян не прагнути до багатства та добробуту, тому що це не російська традиція. По ходу Гундяєв не російська», – написав у своєму блозі користувач під ніком Цинік.

«Патріарх Кирило закликав заможних росіян не хизуватися своїм багатством», – вторить Циніку Plushev.

не відстає і Михайло Ходорковський.

«Закликав Патріарх, виходячи з особистого літака і підходячи до кавалькаді чекали його мерседесів», «глянув на РОДО сказав йому пора, поправив хрест від ГУЧИ на пузі, сів у ПУЛЬМАН і складі кортежу відбув у заміську резиденцію», «Просто мужик ох**л від грошей», «Він чекіст, який він росіянин?», «Значить у патріарха серце не "чисте" маючи таке багатство», «А-ха-ха! Забув додати: Мій «Mercedes-Benz S-Class Pullman» і палац в Геленджику не дадуть збрехати!», «ну Не треба визнати: у порівнянні з Абрамовичем він скромно живе ))», «Багатство - гріх! Він візьме всі гріхи народні на себе)))», – пишуть в коментарях.

Як повідомляла російська преса, Кирило – один з найбагатших людей Росії зі статком у 4 мільярди доларів, пентхаусом в Будинку на Набережній з видом на Храм Христа Спасителя і особистими зв'язками з найбільшими світовими лідерами. Він також нібито кадровий офіцер 4 відділу 5 управління КДБ при РМ СРСР.

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