Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании и призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности

По его словам, «Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями».

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на росСМИ.

Слова патриарха очень быстро нашли отклик в соцсетях, где блогеры отвели душу, обвинив Кирилла в лицемерии, поскольку давно известно, что он – человек далеко не бедный.

«Патриарх Кирилл призывает россиян не стремиться к богатству и благополучию, потому что это не русская традиция. По ходу Гундяев не русский», – написал в своем блоге пользователь под ником Циник.

«Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян не кичиться своим богатством», – вторит Цинику Plushev.

Не отстает и Михаил Ходорковский.

«Призвал Патриарх, выходя из личного самолёта и подходя к кавалькаде ожидавших его мерседесов», «взглянул на РОДО сказал ему пора, поправил крест от ГУЧИ на пузе, сел в ПУЛЬМАН и составе кортежа отбыл в загородную резиденцию», «Просто мужик ох**л от денег», «Он чекист, какой он русский?», «Значит у патриарха сердце не "чистое" имея такое богатство», «А-ха-ха! Забыл добавить: Мой «Mercedes-Benz S-Class Pullman» и дворец в Геленджике не дадут соврать!», «Не ну надо признать: по сравнению с Абрамовичем он скромно живёт ))», «Богатство - грех! Он возьмет все грехи народные на себя)))», – пишут в комментариях.

Как сообщала российская пресса, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с крупнейшими мировыми лидерами. Он также якобы кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.

Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.