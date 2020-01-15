Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании и призвал верующих отказаться от комфорта как наивысшей ценности

По его словам, «Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место – это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, опустошенного, порабощенного страстями».

патриарх Кирилл

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на росСМИ.

Популярные статьи сейчас

Бесстыжая фаворитка Киркорова устроила откровенную фотосессию прямо в ванной: «Ух, горячо»

Располневшая звезда «Квартала 95» поразила новой внешностью: «Ого, вот это формы»

Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование

Полякова отбросила стыд и отдалась "голому ковбою": "Что ты делаешь?!"
Показать еще

Слова патриарха очень быстро нашли отклик в соцсетях, где блогеры отвели душу, обвинив Кирилла в лицемерии, поскольку давно известно, что он – человек далеко не бедный.

«Патриарх Кирилл призывает россиян не стремиться к богатству и благополучию, потому что это не русская традиция. По ходу Гундяев не русский», – написал в своем блоге пользователь под ником Циник.

«Патриарх    Кирилл  призвал  состоятельных  россиян  не  кичиться  своим богатством», – вторит Цинику Plushev.

Не отстает и Михаил Ходорковский.

«Призвал Патриарх, выходя из личного самолёта и подходя к кавалькаде ожидавших его мерседесов», «взглянул на РОДО сказал ему пора, поправил крест от ГУЧИ на пузе, сел в ПУЛЬМАН и составе кортежа отбыл в загородную резиденцию», «Просто мужик ох**л от денег», «Он чекист, какой он русский?», «Значит у патриарха сердце не "чистое" имея такое богатство», «А-ха-ха! Забыл добавить: Мой «Mercedes-Benz S-Class Pullman» и дворец в Геленджике не дадут соврать!», «Не ну надо признать: по сравнению с Абрамовичем он скромно живёт ))», «Богатство - грех! Он возьмет все грехи народные на себя)))», – пишут в комментариях.

Как сообщала российская пресса, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с крупнейшими мировыми лидерами. Он также якобы кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.

Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.