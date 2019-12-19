Фото, вызвавшее рассуждения о «звании» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, появилось в сети

Первым на него обратил внимание блогер под ником Фашик Донецкий и поделился снимком в своем Twitter.

В кадре видно патриарха, которому отдает честь генерал. Кроме них, на фото можно увидеть людей, которых отодвинули подальше от служителя церкви, а покой Кирилла и генерала обеспечивают крепкие парни из ОМОНа.

«В каком звании гундяев, если ему отдаёт честь генерал?», – подписал фотографию блогер.

В комментариях пользователи не замешкались с ответами и высказали самые разные предположения, по большей части нелицеприятные.

«Верховный инквизитор», «Главком церковных войск», «Генерал армии верующих РПЦ ФСБ в расшитом золотом кителе», «друг карлика».

Некоторые комментаторы даже сравнили патриарха с криминальным авторитетом.

Ранее мы рассказывали о том, что 20 ноября Кирилл отметил день рождения, и его поздравил лично президент России Владимир Птуин. При этом глава РФ умудрился оконфузиться.

«Должен вас поблагодарить за ваше служение, за поддержание межконфессионального мира. Это уже государственная миссия».

«Должен вас поблагодарить за ваше служение, за поддержание межконфессионального мира. Это уже государственная миссия»: Путин поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием pic.twitter.com/e5c9s3fJFR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 20, 2019

Этого хватило, чтобы текст поздравления высмеяли в комментариях.

«Дима, у Гундяева ФСОшники в рясах?», «Бог когда в отставку отправляет служителей?», «Не знаю, он какой-то тайной все окутал: не слышно о делах его, имхо, неудачный патриарх на это время, хотя, может, сейчас время спецопераций и все такое, поэтому он такой непубличный», «А как Патриарх поддерживает межконфессиональный мир, что он делает, ходит по мечетям и синагогам и всех успокаивает, так что ли?», «Короче, спасибо за службу, агент Гундяев», – писали под видео.

По информации некоторых росСМИ, Кирилл – один из богатейших людей России с состоянием в 4 миллиарда долларов, пентхаусом в Доме на Набережной с видом на Храм Христа Спасителя и личными связями с крупнейшими мировыми лидерами. Он также якобы кадровый офицер 4 отдела 5 управления КГБ при СМ СССР.

Напомним, Путина уличили в визитах к экзорцисту.

Как сообщала Politeka, РПЦ жестко оскандалилась «секцией для взрослых».

Также Politeka писала, что Путин ошарашил патриарха Кирилла новой внешностью.