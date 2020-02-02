Таємниця трагічної загибелі туристів в горах Північного Уралу розбурхує уяву людей вже понад 6 десятків років
Про таємниці злощасної експедиції йдеться в сюжеті НТВ, передає Politeka.net
2 лютого 1959 року під час походу в горах Північного Уралу при загадкових обставинах загинула група туристів під керівництвом Ігоря Дятлова.
Мати з 3-річною дитиною таємничо зникли в Києві, рідні в нестямі: фото зниклих
Зірка "Кварталу 95" підкорила видом в сітчастих панчохах і латексі: "Як жарко стало!"
Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Достовірно відомо лише те, що напередодні сходження один з учасників через хворобу покинув групу, а інші 9 чоловік під керівництвом Дятлова зібралися брати вершину.
1 лютого група розбила намет на схилі висоти 1079, проте погода почала різко погіршуватися. Після цього зв'язок з туристами пропав.
Лише через місяць бригади рятувальників і студентів-добровольців виявили порізаний намет, а тіла хлопців знайдуть тільки через кілька місяців.
Трупи знаходилися один від одного на відстані більше 100 метрів, при цьому на них були явні сліди насильства - зламані кістки.
Багато туристів були напівроздягнені, але померли не від переохолодження, встановлять експерти. Досі ніхто не може точно визначити причину страшних травм.
У хід пішли різні теорії від експериментів військових до НЛО і духів, які охороняють святе для місцевих народів місце.
Нагадаємо, стали відомі нові подробиці загибелі туристів на злощасному перевалі Дятлова. Відповідну інформацію оприлюднив завідуючий відділенням травматології в Киштиме Микола Тарасов.
Медик впевнений, що групу туристів під керівництвом Ігоря Дятлова в 1959 році на Уралі погубили отруйні випаровування.
Микола Тарасов також зазначив, що першими з групи Дятлова загинули міцні туристи, а решту зняли з мертвих одяг в надії зігрітися.
Російський експерт нагадав, що першими загинули Юрій Дорошенко і Григорій Кривоніщенко. Саме з них зняли одяг живі туристи, намагаючись зігрітися в горах. Цей факт, на думку Тарасова, підтверджує версію про отруєння отруйними випарами.
Нагадаємо, шведи назвали причину загибелі групи Дятлова
Як повідомляла Politeka, в справі про трагедію групи Дятлова нарешті поставили крапку.
Також Politeka писала, що опубліковані моторошні знімки жертв перевалу Дятлова.