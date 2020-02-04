Краще, щоб такі прогнози не збувалися

Астролог раніше передбачила, що президент США Джон Кеннеді не доживе до кінця терміну

Про це повідомляє портал "Unlaid"

Страшне пророцтво знаменитої астролога Джин Діксон з'явилося ще в 1973 році в книзі "Заклик до слави" (The Call to Glory).

Легендарна провісниця у своїй праці зв'язала кінець світу з проявом містичних причин.

"Армагеддон прийде в 2020 році, коли лжепророк, Сатана і Антихрист самі повстануть і битимуться з людиною", – написала Джин Діксон.

До думки Джин Діксон прислухаються, оскільки вона зуміла передбачити вбивство президента США Джона Кеннеді, його брата Роберта, а також правозахисника, борця за права чорношкірих у США Мартіна Лютера Кінга.

Також екстрасенса приписують те, що вона передбачала ранню смерть кінозірки Мерилін Монро та запуск штучного супутника Землі.

Втім, скептики зазначають, що до подібних прогнозів варто ставитися насторожено. Багато пророцтв Діксон виявилися помилковими. Так, ще 1967 році вона передбачила перемогу над раком, а в 1958 нібито повинна була початися Третя світова війна. Також відомо, що Діксон обіцяла прихід кінця світу і раніше - в 1962 році. Як показав час, такі передбачення були схожі на вказівки пальцем в небо.

Нагадаємо, що вчений Матьє Жан-Марк Джозеф Родріг сам знайшов точну дату кінця світу і зробив про це сенсаційну заяву. Вчений повідомив, що дата кінця світу вказана в Біблії, а точніше – в одному з уривків Книги Одкровення.

Ключова фраза, на думку Матьє Жан-Марка Джозефа, звучить так: «Дано йому владу діяти 42 місяці… Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людське; число його 666».

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

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