Лучше, чтобы такие прогнозы не сбывались

Астролог ранее предсказала, что президент США Джон Кеннеди не доживет до конца срока

Об этом сообщает портал "Unlaid"

Пугающее пророчество знаменитой астролога Джин Диксон появилось еще в 1973 году в книге "Призыв к славе" (The Call to Glory).

Легендарная предсказательница в своем труде связала конец света с проявлением мистических причин.

"Армагеддон придет в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист сами восстанут и сразятся с человеком", – написала Джин Диксон.

К мнению Джин Диксон прислушиваются, поскольку она сумела предсказать убийство президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта, а также правозащитника, борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.

Также экстрасенсу приписывают то, что она предвидела раннюю смерть кинозвезды Мерлин Монро и запуск искусственного спутника Земли .

Впрочем, скептики отмечают, что к подобным предсказаниям стоит относиться настороженно. Многие пророчества Диксон оказались ложными. Так, еще 1967 году она предсказала победу над раком, а в 1958 якобы должна была начаться Третья мировая война. Также известно, что Диксон обещала приход конца света и ранее - в в 1962 году. Как показало время, такие предсказания были сродни указаниям пальцем в небо.

Напомним, что ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сам нашел точную дату конца света и сделал об этом сенсационное заявление. Ученый сообщил, что дата конца света указана в Библии, а точнее – в одном из отрывков Книги Откровения.

Ключевая фраза, по мнению Матье Жан-Марка Джозефа, звучит так: «Дана ему власть действовать 42 месяца… Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666».

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.