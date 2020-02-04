Астролог ранее предсказала, что президент США Джон Кеннеди не доживет до конца срока
Об этом сообщает портал "Unlaid"
Пугающее пророчество знаменитой астролога Джин Диксон появилось еще в 1973 году в книге "Призыв к славе" (The Call to Glory).
"Ух, повезло Гарику": Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова
«Твари, вы оху…»: выступление Гончарука закончилось потасовкой, видео слили в сеть
Соседов взорвался бредом об Украине: "Больная страна"
Каменских в черном белье показала, как раздевается на камеру: "Ну это совсем уже..."
Легендарная предсказательница в своем труде связала конец света с проявлением мистических причин.
"Армагеддон придет в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист сами восстанут и сразятся с человеком", – написала Джин Диксон.
К мнению Джин Диксон прислушиваются, поскольку она сумела предсказать убийство президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта, а также правозащитника, борца за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.
Также экстрасенсу приписывают то, что она предвидела раннюю смерть кинозвезды Мерлин Монро и запуск искусственного спутника Земли .
Впрочем, скептики отмечают, что к подобным предсказаниям стоит относиться настороженно. Многие пророчества Диксон оказались ложными. Так, еще 1967 году она предсказала победу над раком, а в 1958 якобы должна была начаться Третья мировая война. Также известно, что Диксон обещала приход конца света и ранее - в в 1962 году. Как показало время, такие предсказания были сродни указаниям пальцем в небо.
Напомним, что ученый Матье Жан-Марк Джозеф Родриг сам нашел точную дату конца света и сделал об этом сенсационное заявление. Ученый сообщил, что дата конца света указана в Библии, а точнее – в одном из отрывков Книги Откровения.
Ключевая фраза, по мнению Матье Жан-Марка Джозефа, звучит так: «Дана ему власть действовать 42 месяца… Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666».
Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.
Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.