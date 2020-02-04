Во Франции был убит известный критик чеченского лидера

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на французское издание Le Monde

По информации французских СМИ, в номере одного из отелей города Лилль обнаружено тело выходца из Чечни Имрана Алиева. В последнее время он был известен как блогер Мансур Старый, критиковавший главу "Чечни" Рамзана Кадырова.

По данным правоохранителей, преступление произошло в прошлый четверг, 30 января. На груди мужчины было множество ножевых ран, а орудие преступления было обнаружено на месте.

Согласно имеющимся данным 44-летний блогер прибыл в Лилль из Бельгии в ночь 29 на 30 января с неизвестным мужчиной. Попутчик Алиева считается сейчас основным подозреваемым.

В полиции неофициально сообщили СМИ, что "Убийство «несет в себе все характеристики политического», но «мы должны сохранять осторожность».

Мансур Старый известен тем, что размещал в Facebook и YouTube критические посты в адрес одного из наиболее ярых приверженцев Владимира Путина, лидера Чечни Рамзана Кадырова. Имран Алиев ранее уже сообщал, что на его жизнь покушались.

Стоит отметить, что это не первый случай убийств оппонентов российской власти и Рамзана Кадырова в ЕС. 5 месяцев назад Берлине убили 40-летнего гражданина Грузии из чеченского меньшинства. 23 августа он был убит тремя пулями из оружия с глушителем среди бела дня в парке в центре столицы Германии. После этого случая между Москвой и Берлином разразился дипломатический скандал.

Напомним, что украинская полиция задержала предполагаемых убийц участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой.

Лейтенант Нацполиции и Вооруженных сил Украины Амина Окуева была расстреляна в собственной машине в Киевской области еще в 2017 году. С тех самых пор правоохранители занимаются расследованием этого резонансного дела.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии», - написал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, всплыла правда о преступнике, которого забрал Путин в обмен на украинцев: "личный киллер Кадырова".

Как сообщала Politeka, обращались несметное количество раз: мать Окуевой раскрыла огромный просчет полиции.

Также Politeka писала, что опубликовано фото необычной могилы Амины Окуевой.