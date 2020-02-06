Складно повірити, що там жили люди

Укріплення берега дозволило археологам і місцевим жителям в Нідерландах знайти артефакти давнини

Берегову лінію Нідерландів розмиває море. Для її захисту створюється штучна лінія з морського піску. Пляжі в районі голландського міста Монстер в 2012 році були засипані піском, відібраним на відстані 13 кілометрів від берега.

На зміцнення берегової лінії пішло близько 21 000 000 м3 грунту кам'яного століття, що стало справжнім подарунком для археологів. Місцевим жителям на очі регулярно трапляються стародавні артефакти. Медсестра Віллі ван Вингерден з 2013 року знайшла понад 500 артефактів від зуба шерстистого мамонта до преметов побуту.

Під час останнього льодовикового періоду рівень світового океану був на 70 метрів нижче, а сучасне Північне море між Великобританією та Нідерландами було в ті часи густонаселеної долиною. Близько 8 500 років тому льодовики почали танути, а море затопило долину.

Нещодавно Віллі ван Вингерден вирішила показати свою колекцію експертам. Багато артефактів виявилися цінними. Так, крем'яний фрагмент з шматочком бурштину виявився частиною ручного інструменту неандертальців, вік якого не менше 50 тисяч років.

Найдавніші знаряддя праці мають вік 800 000 років, і ймовірно, належали представникам виду Homo antecessor - тупикової еволюційної гілки людини.

Реліквії є слідами "загубленого світу", який лише почав відкривати свої таємниці.

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