Невзоров вывел на чистую воду виновных в катастрофе, которая произошла на Донбассе

Российский публицист Александр Невзоров назвал главного виновника в катастрофе с МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе. Среди обвиняемых террористы: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Это событие прокомментировал российский публицист Александр Невзоров выступая на радиостанции Эхо Москвы. Он выразил уверенность в том, что главным ответчиком среди других террористов будет только Гиркин.

"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – отметил журналист.

Невзоров выразил радость из-за того, что наконец причастные к трагедии "допрыгались" и их ждет суд. У него на некоторое время сложилась уверенность, что это никогда случится, суд в Нидерландах постепенно распутывает эту трагедию.

"В общем все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", - резюмировал Невзоров.

Также ранее сообщалось, что Российской Федерации придеться извиняться за то, что они оккупировали Донбасс и напали на другие страны.