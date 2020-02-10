Российский публицист Александр Невзоров назвал главного виновника в катастрофе с МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе. Среди обвиняемых террористы: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
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Это событие прокомментировал российский публицист Александр Невзоров выступая на радиостанции Эхо Москвы. Он выразил уверенность в том, что главным ответчиком среди других террористов будет только Гиркин.
"Я понимаю, что у кремлевских создателей "ДНР" бездна разума. Набрать бомжей, уголовников, реконструкторов, назначить их президентами, министрами обороны, дать им серьезное оружие – и думать, что не произойдет непоправимого", – отметил журналист.
Невзоров выразил радость из-за того, что наконец причастные к трагедии "допрыгались" и их ждет суд. У него на некоторое время сложилась уверенность, что это никогда случится, суд в Нидерландах постепенно распутывает эту трагедию.
"В общем все ожидаемо допрыгались. Почему-то была иллюзия, что эта минута никогда не наступит, что никогда правда во всей ее детальной и документальной полноте не будет предъявлена", - резюмировал Невзоров.
Также ранее сообщалось, что Российской Федерации придеться извиняться за то, что они оккупировали Донбасс и напали на другие страны.
Такое мнение озвучил российский публицист Александр Невзоров.
Он также заявил, что оккупация Россией территорий Украины, Молдовы и других соседних стран была фатальной ошибкой, которую нужно исправлять.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.