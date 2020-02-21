Невероятное археологическое открытие сделали ученые в знаменитой пещере Шанидар в Ираке

На территории местного пещерного кладбища ученые обнаружили первую «цветочную могилу» неандертальца и останки древних людей.

Отмечается, что люди здесь были захоронены с соблюдением похожих обрядов, причем, новые останки стали первой находкой такого типа за последние 25 лет.

«Некоторые тела древних людей лежали на дне природного канала, проточенного водой, протекавшей по полу самой пещеры. Впоследствии этот канал был дополнительно углублен вручную. Это открытие станет весьма существенным аргументом в пользу того, что неандертальцы могли захоронить данные останки совершенно не случайно», - утверждают авторы этого открытия.

Ученые отмечают, что ранее неандертальцев считали заметно уступающими кроманьонцам и прочим ранним видам в культурном развитии. Они, по мнению специалистов, не умели разжигать огонь, не имели речи, культуры и представлений о религии.

Новое открытие позволяет усомниться в некоторых из этих тезисов, что подтверждается раскопками последних лет. К примеру, несколько лет тому назад ученые наткнулись на ожерелья из когтей птиц, которые были созданы неандертальцами. А в Испании позднее обнаружили образцы «продвинутой» наскальной живописи, которая также предположительно принадлежит руке неандертальцев.

Напомним, ранее во время археологических работ в турецкой провинции Эрзурум эксперты извлекли из земли каменную стелу, которая напоминает человеческую фигуру. Исследователи утверждают, что подобные монументы олицетворяют бессмертие.

По оценкам археологов, камню около 2500 лет. При этом найдет артефакт был случайно. Местный пастух обнаружил стелу с вырезанными буквами в районе древнего кладбища. О своей находке мужчина сообщил в местный музей. Прибывшие на место исследователи извлекли и оценили артефакт.

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