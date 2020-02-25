Археологи обнаружили в Риме подземный храм с саркофагом – гипогей

Ученые предполагают, что он посвящен основателю города Ромулу, пишет The Times .

В подземном храме знашли нашли пустой саркофаг, который изготовили из того же вида туфа (камень образован из вулканического пепла, - ред.), что и знаменитый римский Капитолий. Длина находки составляет 1,4 м. Ее датировали VI в. до н.э.

Гипогей был обнаружен в той части Форума, где, по преданию, хоронили Ромула, одного из легендарных основателей города. Это позволяет отнести находку к культу персонажа.

Гипогеи обычно устраивали даже под обычными жилыми домами. Известны случаи, когда внутри находили останки людей, в том числе тех, кто был кремирован.

Как известно, по легенде близнецов Ромула и Рема вскормила посланная от бога войны Марса волчица, а воспитал местный пастух Фаустул. Когда они подросли, то узнали, что они - дети Реи Сильвии. Впоследствии Ромул и Рем вернули власть своему деду Нумитору, а сами решили основать новый город. При возведении городских стен между ними возник спор, в котором Ромул убил Рема.

Став правителем в новом Риме, Ромул принимал всех пришельцев, беглых рабов и осужденных. Однако в городе не было женщин. Римляне решили взять для себя жен из соседнего племени сабинов, но им отказали. Во время игр в честь Нептуна римляне коварно похитили сабинянок и поженились с ними.

Сабины пошли походом на Рим, но женщины, чтобы избежать кровопролития, помирили соперников. Был заключен договор, по которому римляне и сабины объединились и стали называться Квириты. Это в общих чертах отражает древнейшие связи между сабинами и римлянами, подтвержденные археологическими раскопками.

После смерти Ромула римляне почитали его, как бога под именем Квирин.

Ромула считали основателем Римского государства, ему приписывали образование сената, установление курии, организацию армии, деление граждан на патрициев и плебеев.

Напомним, ученые наткнулись на черный саркофаг с загадочной головой

Также Politeka писала, что ученые наткнулись на военную базу библейского злодея

Кроме того Politeka сообщала, что ученые раскрыли страшную тайну Тутанхамона спустя 3000 лет