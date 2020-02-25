Археологи обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года до нашей эры и победившего в войне Фригию, которой правил царь Мидас

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые Восточного Института (Чикаго) обследовали место раскопок на юге Турции, называемое Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük).

Там в ирригационном канале они обнаружили большую каменную стелу с надписями на лувийском языке, который был широко распространен в регионе в бронзовом и железном веке. В тексте рассказывалось о победе царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк был столицей загадочного царства. Кроме того, были раскопаны осколки глиняной посуды.

Исследователи также нашли руины небольшого города, который занимал площадь приблизительно 1,2 квадратных километра. Однако ученые пока не знают, к какому древнему царству он относится. Планируется дальнейшие раскопки, в результате которых, как надеются археологи, будут найдены дворцы, дома и другие памятники.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Риме подземный храм с саркофагом – гипогей. Ученые предполагают, что он посвящен основателю города Ромулу.

В подземном храме знашли нашли пустой саркофаг, который изготовили из того же вида туфа (камень образован из вулканического пепла, - ред.), что и знаменитый римский Капитолий. Длина находки составляет 1,4 м. Ее датировали VI в. до н.э.

Гипогей был обнаружен в той части Форума, где, по преданию, хоронили Ромула, одного из легендарных основателей города. Это позволяет отнести находку к культу персонажа.

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