Відомий радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе зробив жорстку заяву про Російську Федерацію

В одному з інтерв'ю Кікабідзе заявив, що не збирається повертатися в Росію. При цьому він уточнив, що думає про росіян та відносини між Грузією і Російською Федерацією.

"Не був і не планую! Як можна співати тим, хто тебе б'є? Якщо у тебе є гордість – не поїдеш, а якщо її немає – їдь і чисть там черевики. Російські мої друзі і не намагаються запрошувати, знають, що я туди не поїду", – розповів актор.

За словами артиста, він любить російський народ, але в той же самий час виступає категорично проти політики РФ і влади.