Відомий радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе зробив жорстку заяву про Російську Федерацію
В одному з інтерв'ю Кікабідзе заявив, що не збирається повертатися в Росію. При цьому він уточнив, що думає про росіян та відносини між Грузією і Російською Федерацією.
"Не був і не планую! Як можна співати тим, хто тебе б'є? Якщо у тебе є гордість – не поїдеш, а якщо її немає – їдь і чисть там черевики. Російські мої друзі і не намагаються запрошувати, знають, що я туди не поїду", – розповів актор.
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За словами артиста, він любить російський народ, але в той же самий час виступає категорично проти політики РФ і влади.
"Я дуже люблю російський народ, але політика Росії не подобається, що ж поробиш. Якби я міг, усе зруйнував, але що я можу вирішити поодинці? Багато часу потрібно на руйнування радянського менталітету, але вони повинні змиритися", – сказав він.
Кікабідзе вважає, що росіяни самі зруйнували Радянський Союз, а тепер хочуть його відновити, але цього не станеться, "закінчилося кіно".
"Немає розмови, щоб воювати з величезною Росією (Грузії. – прмм. ред,). Але ми повинні захищати свою гордість, не втрачати міжнародних друзів. А на Заході про Грузію вже майже не говорять, і в цьому "заслуга" нашого уряду, який все робить для російського задоволення", – резюмував він.
Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з’явилася термінова заява про кончину великого друга України.
Як повідомляла Politeka, Кікабідзе вразив сміливим зверненням до Зеленського.
Також Politeka писала, що об’єднання Зеленського з Кікабідзе заохотило українців.