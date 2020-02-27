Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе сделал жесткое заявление о Российской Федерации
В одном из интервью Кикабидзе заявил, что не собирается возвращаться в Россию. При этом он уточнил, что думает о россиянах, отношениях между Грузией и Российской Федерацией.
"Не был и не планирую! Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду", – рассказал актер.
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По словам артиста, он любит российский народ, но в то же самое время выступает категорически против политики РФ и властей.
"Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится, что ж поделать. Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они должны смириться", – сказал он.
Кикабидзе считает, что россияне сами разрушили Советский Союз, а теперь хотят его восстановить, но этого "не произойдет, закончилось кино".
"Нет разговора, чтобы воевать с огромной Россией (Грузии. – прмм. ред,). Но мы должны защищать свою гордость, не терять международных друзей. А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом "заслуга" нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия", – резюмировал он.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.
Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.