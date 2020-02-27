Известный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе сделал жесткое заявление о Российской Федерации

В одном из интервью Кикабидзе заявил, что не собирается возвращаться в Россию. При этом он уточнил, что думает о россиянах, отношениях между Грузией и Российской Федерацией.

"Не был и не планирую! Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду", – рассказал актер.

По словам артиста, он любит российский народ, но в то же самое время выступает категорически против политики РФ и властей.