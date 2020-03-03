Сергій Полунін не втомлюється вражати користувачів мережі скандальними заявами
В цей раз, скандальний український артист балету Сергій Полунін, який нещодавно отримав російське громадянство, зробив чергову заяву про "велич" президента Росії Володимира Путіна.
На думку танцюриста Полуніна, Путін повинен стати "лідером всього світу", і тоді він "повністю переможе зло на планеті".
Абсурдне висловлювання епатажний танцюрист розмістив на своїй сторінці в Instagram, яку згодом зламали та закрили.
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"З'явилося сильне відчуття, а що якщо Володимир Путін стане Лідером Усього Світу. Я Буду молитися за це, тому що це буде повна перемога над злом. Він хороша людина, сильний, харизматичний, повний світла і любові. Нехай всесвіт допоможе йому перемогти зло. Я вірю, що це і буде майбутнє, моя енергія допоможе йому в цьому", – написав Полунін.
Також раніше повідомлялося, що Полунін вибухнув черговим постом про те, що "диявольські організації виливають багато брехні" на Путіна. А також закликав країни молитися за такої людини, як Путін.
"Моліться до господа про прощення і допомоги. Дуже багато брехні на Володимира Путіна виливають диявольські організації, масони, ілюмінати і так далі", - заявляв скандальний артист балету.
Він також додав нібито організаціями проти Путіна вражені Англія, Франція, Німеччина, Америка і багато інших країн. І тільки Італія може їх зруйнувати.
Нагадаємо, що любитель Путіна Полунін вибухнув новою заявою: «Досить бути шмарклею».
Як повідомляла Politeka, Полунін приголомшив усіх новими скандальними словами про Путіна: «Потік доброти».
Також Politeka писала, що Сергій Полунін заговорив після вигнання з паризької опери.