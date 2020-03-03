Сергей Полунин не устает впечатлять пользователей сети скандальными заявлениями
В этот раз, скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, сделал очередное заявление о "величии" президента России Владимира Путина.
По мнению танцора Полунина, Путин должен стать "лидером всего мира", и тогда он "полностью победит зло на планете".
Абсурдное высказывание эпатажный танцор разместил на своей странице в Instagram, которую впоследствии взломали.
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"Появилось сильное ощущение, а что если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду молиться за это, потому что это будет полная победа над злом. Он хороший человек, сильный, харизматичный, полный света и любви. Пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю, что это и будет будущее, моя энергия поможет ему в этом", – написал Полунин.
Также ранее сообщалось, что Полунин разразился очередным постом о том, что "дьявольские организации выливают много лжи" на Путина. А также призвал страны молиться за такого человека, как Путин.
"Молитесь господу о прощении и помощи. Очень много лжи на Владимира Путина выливают дьявольские организации, масоны, иллюминаты и так далее", - заявлял скандальный артист балета.
Он также добавил якобы организациями против Путина поражены Англия, Франция, Германия, Америка и много других стран. И только Италия может их разрушить.
Напомним, что любитель Путина Полунин разразился новым бредовым заявлением: «Хватит быть соплей».
Как сообщала Politeka, Полунин ошеломил всех новыми скандальными словами о Путине: «Поток доброты».
Также Politeka писала, что Сергей Полунин заговорил после изгнания из парижской оперы.