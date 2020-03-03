Сергей Полунин не устает впечатлять пользователей сети скандальными заявлениями

В этот раз, скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, сделал очередное заявление о "величии" президента России Владимира Путина.

По мнению танцора Полунина, Путин должен стать "лидером всего мира", и тогда он "полностью победит зло на планете".

Абсурдное высказывание эпатажный танцор разместил на своей странице в Instagram, которую впоследствии взломали.

"Появилось сильное ощущение, а что если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду молиться за это, потому что это будет полная победа над злом. Он хороший человек, сильный, харизматичный, полный света и любви. Пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю, что это и будет будущее, моя энергия поможет ему в этом", – написал Полунин.

Также ранее сообщалось, что Полунин разразился очередным постом о том, что "дьявольские организации выливают много лжи" на Путина. А также призвал страны молиться за такого человека, как Путин.

"Молитесь господу о прощении и помощи. Очень много лжи на Владимира Путина выливают дьявольские организации, масоны, иллюминаты и так далее", - заявлял скандальный артист балета.