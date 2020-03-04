Російський режисер Федір Бондарчук засудив переслідування екс-президента України Віктора Януковича та висловився про Україну

Своєю думкою він поділився з російським телеканалом.

Журналіст зазначив, що кілька разів брав у нього інтерв'ю. До політичного його спадщини – як завгодно. Але ніякого виправдання цій гонці, яку влаштували за ним, немає. На прес-конференції він розповів про загрозу онукам, обстрілі автомобілів. Що б ти не думав, про яку політику.

Бондарчук не тільки погодився з цим, але і заявив, що "в Україні панує кам'яний вік."

"Те, що Росія надала йому гарантії безпеки – це так. Те, що відбувається кровне свавілля – це просто кам'яний вік. Яка демократія? Яка свобода? Про що ми говоримо?!", - обурився він.

Також режисер впевнений, що подібного в РФ не буде.

"Я просто хотів, користуючись нагодою, сказати одне, як довірена особа свого російського президента Путіна: головне досягнення його полягає в тому, що він ніколи не дозволив розігрувати національну карту. Напевно, головне, що для нас важливо, – це ті висновки, які ми повинні у себе в Росії зробити", - уклав він.





Нагадаємо, Федір Бондарчук був серед російських діячів культури, які підтримали політику президента РФ Путіна щодо окупації частини української території російськими бойовиками і анексії українського півострова Крим.

Він упевнений, що все пройшло згідно із законом.

Нагадаємо, що Гафт виправдав окупацію України, похваливши Путіна: "Був відданий вам несправедливо".

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