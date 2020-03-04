Российский режиссер Федор Бондарчук осудил преследование экс-президента Украины Виктора Януковича и высказался об Украине

Своим мнением он поделился с российским телеканалом.

Журналист отметил, что несколько раз брал у него интервью. К политическому его наследию – как угодно. Но никакого оправдания этой гонке, которую устроили за ним, нет. На пресс-конференции он рассказал об угрозе внукам, обстреле автомобилей. Что бы ты не думал, про какую угодно политику.

Бондарчук не только согласился с этим, но и заявил что "в Украине царит каменный век."

"То, что Россия предоставила ему гарантии безопасности – это да. То, что происходит кровный беспредел – это просто каменный век. Какая демократия? Какая свобода? О чем мы говорим?!", - возмутился он.

Также режиссер уверен, что подобного в РФ не будет.

"Я просто хотел, пользуясь случаем, сказать одно, как доверенное лицо своего русского президента Путина: главное достижение его состоит в том, что он никогда не позволил разыгрывать национальную карту. Наверное, главное, что для нас важно, – это те выводы, которые мы должны у себя в России сделать", - заключил он.





Напомним, Федор Бондарчук был в числе российских деятелей культуры, которые поддержали политику президента РФ Путина относительно оккупации части украинской территории российскими боевиками и аннексии украинского полуострова Крым.

Он уверен, что все прошло согласно закону.

Напомним, что Гафт оправдал оккупацию Украины, похвалив Путина: "Был отдан вам несправедливо".

А еще Politeka сообщала, что Безруков воспел "подвиги" Путина в Крыму: "Опережает всех "

Также Politeka писала, Вассерман разразился бредовыми заявлениями об Украине: "Проект пора закрывать".



