Скандально відомий російський письменник і політик Едуард Лімонов закликав владу РФ до захоплення територій України

За його словами, у світі не розуміють справжнього стану справ в Україні.



"Росія навіть не намагається їм пояснити, що в областях Донбасу завжди працювали російські робітники, що це російські області. Я сам, як сказали б, з російської діаспори, з Харкова, я прожив там до 23 років. І знаю, що це ніяка не українська земля", - упевнений він.

Крім того, на його думку, українці є "переселенцями на землі, які завоювала Росія"

"Там говорили трошки по-українськи, в селах. Українці переселилися на ці землі після того, як російська армія їх завоювала. Заселялися поступово, потроху, але спочатку їх там взагалі не було. Помилка нашої влади полягає в тому, що вона не каже рішуче: "Це російська земля, і йдіть звідси до такої-то матері", - заявив він.

Варто відзначити, що Лимонів неодноразово робив випади в бік України.

Раніше він закликав відібрати всі російськомовні області України, починаючи з Харкова.





Подібною маячнею, відрізнявся і Володимир Жириновський.

За його словами, українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.

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