В столице Казахстана Нур-Султане на улицах появились танки в связи с закрытием города на карантин

19 марта столица Казахстана, а также крупнейший мегаполис страны Алматы, были закрыты на карантин в связи с эпидемией коронавируса.

«19 марта в 00.00 в городах Нур-Султан и Алматы вводится карантин. Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта. Заранее примите решение о месте пребывание», - объявили местные экстренные службы.

В связи с этим в Нур-Султан ввели военных, а на дорогах появились блокпосты. Местные жители пишут, что это сделано для контроля ситуации с карантином.

«За неповиновение приказу имеют право открыть огонь», - сообщают в соцсетях.

Также в сети появился снимок с танком на улице казахской столицы. Известно также, что в городе появилась и другая военная техника.

До этого мы сообщали о том, что Украина также решила ввести штрафы за нарушение правил карантина.

Гражданам страны грозит даже уголовная ответственность за нарушения норм. Соответствующий закон приняла Рада и 18 марта его одобрил президент Владимир Зеленский.

Документ будет действовать 3 месяца. Согласно нему, украинцев могут лишить свободы на срок от 5 до 8 лет, если их действия привели к гибели людей.

По информации киевлян, правоохранители уже выписывают штрафы водителям общественного транспорта, которые превысили квоту по количеству пассажиров. Напомним, их в маршрутных такси и мини-автобусах должно быть не более 10 за одну поездку.

Штрафы грозят немаленькие – местами могут достигать 170 тыс. гривен.

Также сообщалось, что в Киеве водитель трамвая вызвал полицию из-за нарушений правил карантина.

Так, киевский водитель трамвая отказался ехать дальше после того, как в его вагон зашли больше 10 пассажиров. Более того, большая часть киевлян были без масок, поэтому водитель вызвал полицию, ссылаясь на постановление Верховной Рады.

Инцидент произошел на улице Закревского, где после остановки одного трамвая, возникла пробка из 10 вагонов.

Патрульные (половина их была также без масок) запретили движение трамвая, пока не будут выполнены нормы перевозки во время усиленного карантина.

Напомним, Зеленский подписал жесткий закон, первые штрафы уже начались: "До 170 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, киевляне бросаются на все, что движется, кадры безумства: "Не пустили без маски".

Также Politeka писала, что глава МОЗ выдал суровую правду о коронавирусе в Украине, срочное заявление.