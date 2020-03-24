Богатейшие люди Италии, несмотря на свой статус, помогают стране в борьбе со смертельным коронавирусом COVID-19

Об этом написала на своей странице в facebook украинка, выразив поддержку итальянцам, передает Знай.

По ее словам, просто космические суммы богачи жертвуют для медицины, для людей, для спасения от смертельной пандемии.

Представители элит, которые решили финансово поддержать страну в борьбе с COVID-19:

Семья Аньелли (владеет акциями "Ювентуса", "Fiat", "Chrysler" и "Ferrari") пожертвовала 10 млн евро Департамента гражданской защиты для поддержки и ухода за больными в Турине и Пьемонте.

Семья Бенеттон пожертвовал €3 млн больницам в Милане, Риме и Тревизо.

Сильвио Берлускони (трижды премьер-министр Италии и ныне депутат Европарламента) передал Ломбардии €10 млн на строительство новой больницы.

Донателла Версаче выделил 200 000 долларов в отделение интенсивной терапии в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Лука Гараволья (Производитель спиртных напитков "Campari Group") пожертвовал €1 млн группе больницы Fatebenefratelli Sacco в Милане.

Миучча Прада и Патрицио Бертелли сделали пожертвования отделениях интенсивной терапии и реанимации трем больницам в Милане: San Raffaele, Vittore Buzzi, Sacco.

Никола и Паоло Булгари (Ювелирная компания "Bulgari") сделали пожертвования на адрес Института Спалланцани в Риме.

Ремо Руффини (Бренд спортивной одежды класса люкс Moncler) выделил €10 млн Ломбардии для строительства новой больницы, в которой будет больше 400 палат интенсивной терапии.

Массимо Моратти (основной акционер и бывший гендиректор "Saras", крупнейшей итальянской нефтеперерабатывающей компании) пожертвовал примерно €200 000) больницы Azienda Ospedaliera G. Brotzu, расположенной на Сардинии, и оказал помощь больницам Fatebenefratelli Sacco и Niguarda в Милане.