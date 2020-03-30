Як передає Politeka.net , таке маревне заяву він зробив у своєму Twitter.

Він упевнений, що президента США Дональда Трампа вже злять звинувачення по Україні.

"Київ сьогодні — це Берлін 1933-го, такий же палій війни. Київ зійшов з розуму і заражає Америку. Але США — ядерна держава, тому Росія не може терпіти таку політику. Якщо Україна не зупиниться, нам доведеться її превентивно знищити", - повідомив він.

Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.

Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.

За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".

Раніше Жириновський запевняв, що Україна нібито є іграшкою в руках усієї Європи. Крім того, він поділився маразматичними фантазіями про те, що Україну всі європейські країни перекидають один одному, підпалюють і тушкують.