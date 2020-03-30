Одіозний російський політик Володимир Жириновський порівняв Київ Берліном 1933 року і пригрозив Україні знищенням
Як передає Politeka.net, таке маревне заяву він зробив у своєму Twitter.
Також раніше повідомлялося, що скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна обов'язково увійде до складу Російської Федерації.
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Більш того, депутат нелегітимної Державної думи додав, що українці нібито давно самі мріють про це.
За його словами, українці нібито втомилися від того, що діється в Україні і їм дуже потрібна допомога РФ, тому кожен буде радий, коли "возз'єднаються російський та український народ".
Раніше Жириновський запевняв, що Україна нібито є іграшкою в руках усієї Європи. Крім того, він поділився маразматичними фантазіями про те, що Україну всі європейські країни перекидають один одному, підпалюють і тушкують.
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
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