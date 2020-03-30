Одиозный российский политик Владимир Жириновский сравнил Киев Берлином 1933 года и пригрозил Украине уничтожением
Как передает Politeka.net, такое бредовое заявление он сделал в своем Twitter.
Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.
"Вывез семью в Швецию": в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской
Внучка Ротару без штанов устроила грязные танцы, кадры впечатляют: "Пока не видит бабушка?"
Ани Лорак ошарашила видом в белом свадебном платье: "Ну наконец-то сделала это!"
Курс валют взял выходной, доллар и евро готовят новую атаку: что ждет украинцев
Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся российский и украинский народ".
Ранее Жириновский заверял, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.