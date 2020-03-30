Как передает Politeka.net , такое бредовое заявление он сделал в своем Twitter.

Он уверен, что президента США Дональда Трампа уже злят обвинения по Украине.

"Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - сообщил он.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся российский и украинский народ".

Ранее Жириновский заверял, что Украина якобы является игрушкой в руках всей Европы. Кроме того, он поделился маразматичными фантазиями о том, что Украину все европейские страны перекидывают друг-другу, поджигают и тушат.