Американська розвідка перевіряє дані про погіршення здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина

Як повідомляє CNN, лідер КНДР переніс операцію, після чого його здоров'я різко погіршилося. Через серйозні проблеми він вже більше тижня не з'являється на публіці і навіть пропустив найважливіший захід - урочисту церемонію з нагоди 108-річчя з дня народження його діда, засновника КНДР Кім Ір Сена.

За даними південнокорейських ЗМІ, 12 квітня Кім Чен Ин переніс операцію через кардіоваскулярне захворювання. Зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Відзначається, що стан здоров'я лідера КНДР погіршився через «ожиріння, перевтому і куріння».

Як відомо, востаннє Кім Чен Ин з'явився на публіці 11 квітня. Після цього його не бачили на публічних заходах. Крім цього, він вперше за довгі роки пропустив важливу церемонію.

На даний момент невідомий ступінь серйозності загрози. Одне з джерел видання зазначає, що «загрозу важко оцінити». Через те, що в КНДР дуже жорстко контролюється інформація про лідера країни і його сім'ю, точно з'ясувати щось важко. Втім, відсутність Кім Чен Ина на заходах дає привід для занепокоєння. Наприклад, у 2008 році, коли Кім Чен Ір був відсутній на параді з нагоди створення КНДР, у нього був інсульт. А сам Кім Чен Ин у 2014 році на місяць зникав з поля зору ЗМІ. Пізніше з'ясувалося, що він переніс операцію.

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