Російський президент Володимир Путін вирішив підтримати північнокорейського лідера Кім Чен Ина і відправити йому «гумдопомогу»

Росія виділить 4 мільйони 800 тисяч доларів на боротьбу з дитячою смертністю в Північній Кореї, передає Politeka з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що кошти надійдуть в КНДР по лінії відповідної гуманітарної програми ООН, яка націлена на зниження дитячої захворюваності та смертності в Північній Кореї.

Таку щедрість керівництва РФ вже висміяли в соцмережах. Так, в Twitter «Вуса Пєскова» з цього приводу поіронізівали: «Мабуть, у КНДР просто не вміють відправляти смс на телемарафонах на підтримку хворих дітей».

Це – тонкий натяк на те, що в Росії на лікування малюків збирають усім світом з простих людей, поки держава наліво і направо роздає гроші, які можна було б спрямувати на порятунок своїх дітей.

Коментарі відповідні:

«Якщо такий розвал в російській медицині, як зізнається Голікова, хіба надається така щедра допомога іншим. У Китаї скарбниця ломиться від золота і валюти, понад $ 1 трлн тримає в США, що їй варто допомогти КНДР...?!», «Просто у них мобільників немає. Там всі мобільники під суворим контролем і тільки у перевірених людей. Та й телемарафонів немає, оскільки телевізори теж тільки у перевірених людей або у найгідніших. Так що залишається провести телемарафон у Росії і ще й смс-ками допомогти братньому народу», «Черговий круг по Данте. Поїхали», «Козак назвав виплату Газпромом $2,9 млрд Україні «краплею в морі». І це, мабуть, теж», «Так у КНДР є сенс. А у нас і так перенаселення», – пишуть користувачі під публікацією.

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