Путін вирішив спробувати себе в новій ролі

В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за невдалі пригоди на коні

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Альоша Ступін в Twitter.

Так, на фотографії видно Трампа, Путіна і Кім Чен Ина. Кожен з них хвалиться своїми досягненнями: Трамп тримає в руках соціальну мережу, глава КНДР виглядає страхітливо, а Путін на їх тлі напівголий і позеленів. При цьому рукою він притримує корону.

«Боже, ганьба. Путіна передали як не можна краще», «вершник апокаліпсису», «Що ж сцарь такий зелений?», «А хто четвертий вершник апокаліпсису?», «четвертого забули», - пишуть вони.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах.

зокрема, лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби.

Черговий шедевр зробив відомий російський художник Ігор Поночевный, який працює під псевдонімом "Альоша Ступін".

На яскравій фотожабе можна побачити оголеного Володимира Путіна, який вирішив прикритися парасолькою від "коронавирусного" дощу.

Користувачі з гумором відреагували на новий шедевр Альоші Ступіна і назвали російського президента "вірусом з підворіття".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.