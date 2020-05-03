Історія зі "зникненням" північнокорейського диктатора Кім Чен Ина отримала несподіване продовження

Про це пише таблоїд The Mirror.

Як відомо, лідер КНДР Кім Чен Ин майже цілий місяць не з'являвся на публіці, через що в соцмережах стали з'являтися чутки про його можливу смерть.

Через 20 днів відсутності Кім Чен Ин засвітився на публіці і спровокував появу в мережі нових теорій.

Як відомо, 1 травня диктатор КНДР Кім Чен Ин приїхав на відкриття заводу з виробництва добрив. Але вся увага було акцентована на зовнішності лідера країни.

Журналісти звернули увагу на загадкову пляму, яка виднілася на правій руці Кім Чен Ина.

Фахівець у сфері медицини зі Сполучених Штатів розповів журналістів, що такі сліди на руці можуть означати проведення процедури при серцево-судинному захворюванні, можливо, пункції правої променевої артерії.

Але офіційного підтвердження цієї інформації з боку Пхеньяну, звичайно ж, не було, оскільки спецслужби всіма силами намагаються приховати будь-які відомості про стан здоров'я диктатора.

Як відомо, останній раз Кім Чен Ин з'явився на публіці 11 квітня. Після цього його не бачили на публічних заходах. Крім цього, він вперше за довгі роки пропустив важливу церемонію.

В мережі вже звернули увагу на те, що на телебаченні КНДР транслювали тільки старі ролики з Кім Чен Ином, багато висунули припущення, що таким чином країна намагається спростувати чутки про його смерть.

У соціальних мережах також припустили, що Кім Чен Ин міг померти після операції на серці.

Західні спецслужби також стверджували, що престол може дістатися сестрі диктатора Кім Е Чен.

Нагадаємо, що дружина Кім Чен Ина вразила красою верхи на білосніжному коні: «справжня амазонка».

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