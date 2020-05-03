История с "исчезновением" северокорейского диктатора Ким Чен Ына получила неожиданное продолжение

Об этом пишет таблоид The Mirror.

Как известно, лидер КНДР Ким Чен Ын почти целый месяц не появлялся на публике, из-за чего в соцсетях стали появлятся слухи о его возможной смерти.

Спустя 20 дней отсутствия Ким Чен Ын засветился на публике и спровоцировал появление в сети новых теорий.

Как известно, 1 мая диктатор КНДР Ким Чен Ын приехал на открытие завода по производству удобрений. Но все внимание было акцентировано на внешности лидера страны.

Журналисты обратили внимание на загадочное пятно, которое виднелось на правой руке Ким Чен Ына.

Специалист в сфере медицины из Соединенных Штатов рассказал журналистов, что такие следы на руке могут означать проведение процедуры при сердечно-сосудистом заболевании, возможно, пункции правой лучевой артерии.

Но официального подтверждения этой информации со стороны Пхеньяна, конечно же, не было, поскольку спецслужбы всеми силами пытаются скрывать любые сведения о состоянии здоровья диктатора.

Как известно, последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого его не видели на публичных мероприятиях. Кроме этого, он впервые за долгие годы пропустил важную церемонию.

В сети уже обратили внимание на то, что на телевидении КНДР транслировали только старые ролики с Ким Чен Ыном, многие выдвинули предположение, что таким образом страна пытается опровергнуть слухи о его смерти.

В социальных сетях также предположили, что Ким Чен Ын мог скончаться из-за осложений после операции на сердце.

Западные спецслужбы также утверждали, что престол может достаться сестре диктатора Ким Е Чен.

Напомним, что жена Ким Чен Ына поразила красотой верхом на белоснежном коне: «настоящая амазонка».

Как сообщала Politeka, Путин нашел очередных "братьев" на карте мира: "будем помогать".

Также Politeka писала о том, что Ким Чен Ын при смерти, врачи бессильны.