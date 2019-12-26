Российский президент Владимир Путин решил поддержать северокорейского лидера Ким Чен Ына и отправить ему «гумпомощь»

Россия выделит 4 миллиона 800 тысяч долларов на борьбу с детской смертностью в Северной Корее, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что средства поступят в КНДР по линии соответствующей гуманитарной программы ООН, которая нацелена на снижение детской заболеваемости и смертности в Северной Корее.

Такую щедрость руководства РФ уже высмеяли в соцсетях. Так, в Twitter «Усы Пескова» по этому поводу поиронизировали: «Видимо, в КНДР просто не умеют отправлять смс на телемарафонах в поддержку больных детей».

Это – тонкий намек на то, что в России на лечение малышей собирают всем миром с простых людей, пока государство налево и направо раздает деньги, которые можно было бы направить на спасение своих детей.

Комментарии соответствующие:

«Если такой развал в российской медицине, как признаётся Голикова, разве оказывается такая щедрая помощь другим. В Китае казна ломится от золота и валюты, свыше $ 1 трлн держит в США, что ей стоит помочь КНДР...?!», «Просто у них мобильников нет. Там все мобильники под строгим контролем и только у проверенных людей. Да и телемарафонов нет, т.к. телевизоры тоже только у проверенных людей или у самых достойных. Так что остается провести телемарафон в России и еще и смс-ками помочь братскому народу», «Очередной круг по Данте. Поехали», «Козак назвал выплату Газпромом $2,9 млрд Украине «каплей в море». И это, видимо, тоже», «Так ведь в КНДР есть смысл. А у нас и так перенаселение», – пишут пользователи под публикацией.

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