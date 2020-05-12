До якутського шаману, який хотів вигнати Путіна з Кремля, увірвалися близько 20 спецназівців
Чоловіка закували в наручники і відвезли в психіатричну лікарню, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
«Зранку все це почалося. Приїхали ОМОНівці, їх було чоловік 20. Вони штурмували будинок, Габишева в наручниках без взуття в зігнутому положенні вивели. Зі слів одного зі співробітників, на питання адвоката «Куди?» відповіли, що повезли в психлікарню», – розповіли місцеві правозахисники, додавши, що це була вже третя спроба доставити шамана в лікувальний заклад нібито для взяття біоматеріалу на коронавірус.
Наголошується, що для подібних дій не було жодних підстав, оскільки Олександр Габишев дотримувався режиму самоізоляції і не залишав межі регіону.
Боягузливий вчинок Путіна на Червоній площі довів росіян до сліз: "Відправили двійника..."
Красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається: «Просто чудовий»
Правила оплати картою і смартфоном змінилися, важлива заява Приватбанку: що потрібно знати
Вилита Лоліта: нова теща Цекало вразила схожістю з його екс-дружиною Мілявською, фото
Про пригоди шамана розповіли в соцмережах.
«В психушку треба відправляти тих, хто його боїться», «Не той бункер спецназ захоплював», «Це пов'язано з тим, що Мішустін і Пєсков захворіли на коронавірус?», – пишуть у коментарях.
Шаман прославився після того, як назвав російського президента Володимира Путіна демоном, який захопив владу в Кремлі. Після цього він вирішив піти в столицю РФ і вигнати президента.
Дійти до столиці у чоловіка не вийшло, хоча резонанс був величезним. На території Бурятії його затримали за нібито за скоєний злочин в одному з російських регіонів.
За словами представників МОЗ Якутії, шаман Олександр Габишев був направлений в психоневрологічний диспансер республіки, де стосовно нього збиралися провести «експертні заходи». При цьому місцеві чиновники назвали його «самопроголошеним шаманом».
У свою чергу Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Габишева і двох його прихильників з приводу їх затримання 10 грудня 2019 року під час пішого походу на Москву, метою якого було «вигнання Путіна».
Нагадаємо, у мережу злили відео спецоперації по затриманню шамана.
Як повідомляла Politeka, на шамана, якого боявся сам Путін, чекає страшне.
Також Politeka повідомляла, що Путін жорстко зганьбився з дитиною.