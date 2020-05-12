До якутського шаману, який хотів вигнати Путіна з Кремля, увірвалися близько 20 спецназівців

Чоловіка закували в наручники і відвезли в психіатричну лікарню, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

«Зранку все це почалося. Приїхали ОМОНівці, їх було чоловік 20. Вони штурмували будинок, Габишева в наручниках без взуття в зігнутому положенні вивели. Зі слів одного зі співробітників, на питання адвоката «Куди?» відповіли, що повезли в психлікарню», – розповіли місцеві правозахисники, додавши, що це була вже третя спроба доставити шамана в лікувальний заклад нібито для взяття біоматеріалу на коронавірус.

Наголошується, що для подібних дій не було жодних підстав, оскільки Олександр Габишев дотримувався режиму самоізоляції і не залишав межі регіону.

Про пригоди шамана розповіли в соцмережах.

«В психушку треба відправляти тих, хто його боїться», «Не той бункер спецназ захоплював», «Це пов'язано з тим, що Мішустін і Пєсков захворіли на коронавірус?», – пишуть у коментарях.

Шаман прославився після того, як назвав російського президента Володимира Путіна демоном, який захопив владу в Кремлі. Після цього він вирішив піти в столицю РФ і вигнати президента.

Дійти до столиці у чоловіка не вийшло, хоча резонанс був величезним. На території Бурятії його затримали за нібито за скоєний злочин в одному з російських регіонів.

За словами представників МОЗ Якутії, шаман Олександр Габишев був направлений в психоневрологічний диспансер республіки, де стосовно нього збиралися провести «експертні заходи». При цьому місцеві чиновники назвали його «самопроголошеним шаманом».

У свою чергу Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Габишева і двох його прихильників з приводу їх затримання 10 грудня 2019 року під час пішого походу на Москву, метою якого було «вигнання Путіна».

Нагадаємо, у мережу злили відео спецоперації по затриманню шамана.

Як повідомляла Politeka, на шамана, якого боявся сам Путін, чекає страшне.

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