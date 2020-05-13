Радянський і російський поет і музикант Борис Гребенщиков вважає нинішню політичну ситуацію в Росії в рази гірше, ніж у роки СРСР

Свою думку він висловив в одному з інтерв'ю.

"Що значить - повертаємося до Радянського Союзу? Ми повернулися значно глибше і гірше. Такої дурості, як зараз, не було навіть при найбільших радянських ідіотах. Ми досягли дна і стрімко рухаємося далі", - констатував співак.

Також відомий музикант зазначив, що сучасні люди розучилися думати", саме тому вони не розуміють правильно ні пісень, ні ситуації, що склалася в країні.

До речі, раніше ми писали, що радянський і російський актор театру і кіно Василь Лановий поділився своєю думкою, чому між РФ і Україною зіпсувалися відносини

Так, він вважає, що в цьому винні США.

"Те, що сьогодні в українсько-російських відносинах відбувається, викликає в мені неймовірну біль: кілька років Україна смішить весь світ, і мені як хохлу це гірко. Ні для кого не секрет, що режисерами тут виступають Сполучені Штати, так хіба можу я змиритися з тим, що мої земляки стають слугами, пішаками в руках американців? Боюся навіть думати про те, чим це загрожує обернутися в майбутньому", - заявив актор.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіян урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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