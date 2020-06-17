Скандальний російський політик Володимир Жириновський своєрідно відреагував на погроми в США і на те, що білі американці стають на коліна перед чорношкірими

У своєму телеграм-каналі він написав, хто і за що повинен просити вибачення у цьому світі, передає Politeka.net.

«Багатьом народам у сучасному світі доведеться встати на коліна за злодіяння їх правителів, їх держав і суспільств. Білі американці повинні встати на коліна не тільки перед неграми, але й індіанцями, яких вони знищували. Британці – перед індусами, китайцями, африканцями. Бельгійці – перед африканцями, особливо жителями Конго. Французи – перед африканцями, в'єтнамцями. Німці і японці – перед усім світом. Турки – перед курдами і вірменами. Араби – перед курдами. Поляки, шведи, французи, німці, монголи – перед росіянами. Перси – перед сусідніми народами (грузинами в першу чергу)», – впевнений лідер ЛДПР.

Сюди ж він відніс китайських чиновників, які повинні покаятися перед співгромадянами, знищеними в роки «культурної революції».

Перед ким має стати на коліна сучасна Росія, політик промовчав, проте написав наступне:

«Російські більшовики повинні встати на коліна перед російським народом за те, що вони стільки біди і горя принесли за 73 роки радянського режиму. Це буде свого роду визнанням і спокутою провини за знищення мільйонів і мільйонів людей».

Раніше ми писали про те, що Жириновський побажав окупації Німеччини. Подібна реакція була викликана тим, що в Росії досі не вщухають обурення через те, що Сполучені Штати Америки не згадали Радянський Союз в переліку переможців Другої світової війни.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.

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