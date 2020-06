Легендарний боксер Майк Тайсон закликав росіян залишити в спокої Україну

Як передає Politeka.net жорстку заяву легендарний боксер зробив ще в 2014 році, коли Росія напала на нашу країну, анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новости)

Відео, на якому Тайсон озвучує свою позицію, знову згадали в мережі, публікуючи його на своїх акаунтах.

Так, "Залізний Майк" йшов по червоній доріжці фестивалю, де він представляв документальний фільм про своє життя.

І в цей момент до нього звернулися журналісти з РФ. Що саме запитали вони у Тайсона - не відомо. Але як тільки представники росЗМІ назвали видання, на яке вони працюють, Майк жорстко відповів їм.

"Get out of Ukraine! (Забирайтеся геть з України!)" - різко сказав Тайсон російським журналістам.

Раніше ми писали, що чемпіон світу 2005 року з кікбоксингу Павло Журавльов розповів, як Росія обманула Україну в Криму

Так, він згадав, як Росія обманула Україну в Криму під час окупації 2014 року. Він також додав, що Крим зрадив Україну через постійні агітації російської влади.

Таку думку він висловив 2018 року для журналістів видання Tribuna.com.

"Росія діяла нечесно по відношенню до України. Все було в Криму злагоджено і красиво. Якщо дивитися з боку, можна поаплодувати. Але там був референдум — незаконний, але це інша розмова. Але там взагалі не було української агітації і були тільки одні плакати, що "Крим або російський, або з фашистською свастикою". Зрозуміло, що Крим зі свастикою нікому не потрібен. Але при чому вона взагалі?", - зазначив Журавльов.

Спортсмен зізнався, що багато тез, що вселяються йому з дитинства, виявилися фейком. За його словами, коли розбираєшся з усіма міфами - розумієш, що хотіла зробити влада, вселяючи людям ужастики.

"У нас в сім'ї червоною ганчіркою завжди був Бандера. Я вірив, що він поганий персонаж в нашій історії. Було дивно, коли відкрив енциклопедію радянського часу і не знайшов розстріляних дітей і всього іншого. Просто потрібно було скинути вину за Голодомор та інші гріхи на інших, перенаправити гнів народу. На тих же німців. Коли починаєш задавати собі такі питання, клубок розплутується", - підсумував відомий спортсмен.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що Кремль змушений піти на агресію для спасіння Криму: "Завоювання до Дніпра"