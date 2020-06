Легендарный боксер Майк Тайсон призвал россиян оставить в покое Украину

Как передает Politeka.net, жесткое заявление легендарный боксер сделал еще в 2014 году, когда Россия напала на нашу страну, аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)

Видео, на котором Тайсон озвучивает свою позицию, снова вспомнили в сети, публикуя его на своих аккаунтах.

Так "Железный Майк" шел по красной дорожке фестиваля, где он представлял документальный фильм о своей жизни.

И в этот момент к нему обратились журналисты из РФ. Что именно спросили они у Тайсона - не известно. Но как только представители россСМИ назвали издание, на которое они работают, Майк жестко ответил им.

"Get out of Ukraine! (Убирайтесь вон из Украины!)" - резко сказал Тайсон российским журналистам.

Ранее мы писали, что чемпион мира 2005 года по кикбоксингу Павел Журавлев рассказал, как Россия обманула Украину в Крыму

Так, он вспомнил, как Россия обманула Украину в Крыму во время оккупации 2014 года. Он также добавил, что Крым предал Украину из-за постоянных агитаций российской власти.

Такое мнение он высказал 2018 года для журналистов издания Tribuna.com.

"Россия действовала нечестно по отношению к Украине. Все было в Крыму слаженно, красиво. Если смотреть со стороны, можно поаплодировать. Но там был референдум — незаконный, но это другой разговор. Но там же вообще не было украинской агитации и были только одни плакаты, что "Крым либо российский, либо с фашистской свастикой". Понятно, что Крым со свастикой никому не нужен. Но при чем она вообще?", - отметил Журавлев.

Спортсмен признался, что многие тезисы, внушаемые ему с детства, оказались фейком. По его словам, когда разбираешься со всеми мифами - понимаешь, что хотела сделать власть, внушая людям ужастики.

"У нас в семье красной тряпкой всегда был Бандера. Я верил, что он плохой персонаж в нашей истории. Было удивительно, когда открыл энциклопедию советского времени и не нашел расстрелянных детей и всего прочего. Просто нужно было скинуть вину за Голодомор и прочие грехи на других, перенаправить гнев народа. На тех же немцев. Когда начинаешь задавать себе такие вопросы, клубок распутывается", - подытожил знаменитый спортсмен.

